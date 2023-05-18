В Швеции зафиксировали рост поддержки членства в НАТО

В Швеции поддержка вступления в НАТО выросла на 13% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра Sifo.

В мае 2022 года 51% респондентов высказались за вступление в альянс, 21% были против и 28% не определились, сообщил телеканал TV4.

В 2023 году за членство в НАТО высказались 64% опрошенных, количество противников снизилось до 19%, еще 17% респондентов не смогли определиться. Всего было опрошено 1000 человек.

Весной прошлого года Магдалена Андерссон, занимавшая тогда пост премьера, и социал-демократы изменили позицию и решили поддержать заявку на членство в НАТО. В мае 2022 года 41% членов Социал-демократической рабочей партии Швеции поддерживали вступление в НАТО, 38% не определились с выбором позиции. В мае этого года 67% поддерживают вступление в Альянс, еще сомневаются 19%.

Также отмечается увеличение количества женщин, которые определились с вопросом о членстве в НАТО. Если год назад число сомневающихся составляло 38%, то сегодня этот показатель составляет 21%.

Финляндия и Швеция вместе подали в прошлом году заявку на вступление в НАТО. Финляндия официально вступила в Альянс 4 апреля, тогда как процесс ратификации шведской заявки тормозят Анкара и Будапешт.