В Крыму подорвали железнодорожные пути

В Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Сообщается о взрыве, который предшествовал схождению вагонов.

По информации медиа, взрывное устройство было заложено под железнодорожные пути в районе села Чистенькое, которое находится рядом с Симферополем. Взрыв произошел в начале состава. Поовреждено 50 метров полотна

В Крымской железной дороге заявили, что поезд сошел с рельсов "из-за вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта".

Движение электричек на перегоне Симферополь-Севастополь приостановлено.