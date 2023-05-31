Последнее обновление: 31.05.2023 12:31

На втором блоке БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации

На втором блоке БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации, соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Этап опытно-промышленной эксплуатации предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки энергоблока с 50 % до 100 % с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети», - говорится в сообщении ведомства.

«Всего таких испытаний будет более 200. В настоящее время идет подъем мощности реактора блока до 75 % от номинальной», - отмечается в сообщении.

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