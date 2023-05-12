Минздрав Беларуси утверждает, что контролирует ситуацию с заболеванием корью

По состоянию на 11 мая в Беларуси зарегистрированы 15 лабораторно подтвержденных случаев кори и 1 случай подозрения на корь, сообщает Минздрав РБ.

«Первые пациенты завезли болезнь из Москвы и других городов России. Остальные случаи кори - родственные и дружеские пересечения с первыми заболевшими. Болели чаще всего взрослые лица 25-59 лет (79,9%). Заболевание у всех протекало в легкой и средней степени тяжести. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное», - говорится в сообщении.

«На сегодняшний день в стране ситуация контролируемая и управляемая. С целью предотвращения распространения кори на территории Беларуси реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», - утверждает ведомство.

В частности, «определяется круг контактных лиц, за которыми устанавливается медицинское наблюдение», а в организациях здравоохранения с зарегистрированным случаем кори/подозрением на корь «ограничивается плановая госпитализация пациентов, не привитых против кори и не болевших корью».

Первым признаком кори является значительное повышение температуры. Оно наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На начальной стадии, могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.