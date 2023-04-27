Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчет налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть, по аналогии с ранее введенным дисконтом в расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть.

Речь идет об изменении федерального закона о таможенном тарифе. Коэффициент, определяющий дисконт в расчете НДД, устанавливается с 1 июня по декабрь 2023 года, передает Интерфакс.

Для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее - не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года. Пошлина на нефть на предстоящий месяц рассчитывается на основе данных за предыдущий месяц.

Ранее были внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена Brent, уменьшенная в апреле на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Новые поправки уточняют перенос базовой цены на нефть из Бюджетного в Налоговый кодекс РФ в расчете налоговых вычетов по НДПИ при добыче на Приобском месторождении "Роснефти", Приобском и Новопортовском месторождениях "Газпром нефти", Ромашкинском месторождении "Татнефти". Вычет будет применяться, если с ноября по декабрь 2022 г. цена на российскую нефть превысит $44,16 за баррель, в 2023 г. - $45,04 за баррель. С января 2024 года предполагается ежегодная индексация на 2%.