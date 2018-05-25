Правительство РФ планирует завершить налоговый маневр в нефтянке

Правительство РФ планирует завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли, обсуждает динамику снижения экспортных пошлин и компенсации для нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

"Да, мы планируем завершить нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины, вопрос обсуждается в динамике, вопрос обсуждается в компенсаторных мерах для нефтепереработки", - сказал он.

В целом, говоря о готовящихся предложениях по налоговым изменениям, министр отметил: "Мы сейчас в правительстве дошлифовываем наши предложения по налогам, будут изменения, которые зафиксируем на шесть лет. Здесь будут изменения, с одной стороны, снижение сложных налогов в виде прямых налогов, будут изменения и по другим частям", - сказал А.Силуанов.