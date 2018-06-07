Власти РФ договорилось с компаниями о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Российские власти и нефтяные компании договорились о постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть с 2019 года, сокращая ее на 5 процентных пунктов каждый год, сообщили Рейтер два федеральных чиновника.

Объявление о решении ожидается в ближайшее время, сказал один из источников. Совещание о судьбе налогового маневра состоялось у вице-премьера Дмитрия Козака в среду.

Минфин, Минэнерго, Русснефть, Роснефть, Лукойл и пресс-секретарь Козака отказались от комментариев. Газпромнефть не была немедленно доступна для комментариев.

Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил Рейтер, что Минфин предлагает полностью обнулить экспортную пошлину на нефть в течение пяти-шести лет.

Правительство начало проводить налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2015 году, постепенно снижая экспортную пошлину на нефть и светлые нефтепродукты, одновременно увеличивая ставку НДПИ на нефть. Минфин хотел закончить маневр в 2017 году, но против полной отмены пошлин неоднократно выступали Минэнерго и нефтяники, поскольку обнуление пошлин, по их оценке, привело бы к резкому падению маржи переработки.