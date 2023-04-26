Сенатор Сандерс отказался от участия в выборах президента США ради Байдена

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что не будет участвовать в ближайших президентских выборах в США и пообещал поддержать кандидатуру нынешнего президента Джо Байдена.

Сандерс участвовал в праймериз Демократической партии на выборах 2016 и 2020 года и оба раза, хоть и проиграл, получил большую поддержку от избирателей.

"Нашей стране совершенно не нужно возвращение к власти Дональда Трампа... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы нынешнего президента переизбрали", - заявил он в интервью Associated Press.

Сандерс отметил, что не будет принимать участие в президентской гонке и посоветовал "другим видным потенциальным кандидатам" от Демократической партии поступить так же.

Во вторник действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз побороться за президентский пост на выборах 2024 года.

"У каждого поколения есть тот момент, когда нужно отстаивать демократию. Отстаивать свои фундаментальные свободы. По моему мнению, сейчас такой момент настал для нас. Поэтому я буду баллотироваться на переизбрание президентом США", – объявил Джо Байден.

"Это было моей работой во время первого срока – бороться за нашу демократию, защищать наши права... Вопрос, который стоит перед нами – в будущие годы у нас будет больше или меньше свобод, больше или меньше прав. Я знаю, какой ответ я хотел бы, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время для самоуспокоения. Поэтому я баллотируюсь для переизбрания", – говорит он в видеообращении.

Байден назвал ценности, которые предлагает продвигать – порядочность, уважение и достойное отношение друг к другу, равные возможности для всех.

Джо Байден – самый старший действующий президент США, а в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет.