Трамп стал первым экс-президентом США с уголовными обвинениями

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд откроет уголовное дело: такое решение приняло большое жюри присяжных Манхэттена, сообщает The New York Times.

В четверг большое жюри присяжных Манхэттена решило выдвинуть Трампу уголовные обвинения. Их точное содержание неизвестно, но дело сосредоточено на выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

Окружная прокуратура подтвердила в четверг вечером, что прокуроры связались с адвокатом Трампа, чтобы скоординировать сдачу экс-президента властям на Манхэттене.

Трамп, вероятно, появится в суде штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, после чего бывшего президента сфотографируют и возьмут у него отпечатки пальцев.

После этого в суде ему официально предъявят обвинения, которые в этот момент станут известными публично. По словам источников, Трампу предъявят более двух десятков обвинений.

Это событие - крайне весомое для США, поскольку оно повлияет на президентские выборы 2024 года и навсегда оставит в памяти Трампа как первого бывшего президента страны, которому предъявили уголовные обвинения.

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.