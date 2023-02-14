У Трампа появилась конкурентка на выборах президента США

Бывший губернатор штата Южная Каролина и экс-посол США в ООН Никки Хейли официально объявила об участии в президентских выборах во вторник.

Хейли стала первой серьезной соперницей Дональда Трампа на кандидатство от Республиканской партии. Она опубликовала ролик, в котором заявила, что пришло время для нового поколения лидеров.

"Некоторые смотрят на Америку и видят в ней уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия на марше. Они все думают, что над нами можно издеваться. Вы должны знать обо мне: я не мирюсь с хулиганами. И когда вы даете отпор, их ранит еще больше, если вы носите каблуки", - заявила она.

51-летняя Хейли в 2010 году выиграла выборы на пост губернатора штата. После шести лет на посту, в 2017-м, Трамп назначил ее послом при ООН.

Через два года Хейли ушла с дипломатической работы и основала собственную организацию для проведения политических мероприятий и комитет политических действий "Встань за Америку". Через них она поддерживала кандидатов-республиканцев в других штатах.

Как пишет The Washington Post, Хейли начала гонку за номинацию как аутсайдер. В случае успеха она станет первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая будет баллотироваться от Республиканской партии. Ранее она вошла в историю как первая женщина-губернатор страны азиатского происхождения и первая американка индийского происхождения, которая работала в правительстве.