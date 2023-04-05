Трампу предъявили 34 обвинения

45-ый президент США Дональд Трамп в минувший вторник был формально арестован, а затем официально освобожден из-под формального ареста после того, как в окружном уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке ему зачитали обвинительный акт, который содержит 34 пункта обвинения.

После зачитывания обвинений экс-президент США не согласился ни с одним из пунктов, после чего покинул зал суда. Он не делал заявления для СМИ и сразу отправился в свою резиденцию во Флориде.

Как сообщалось, Трамп - это первый в истории экс-президент США, которому были предъявлены уголовные обвинения. История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Позже, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг опубликовал заявление, в котором подробно описал обвинения, выдвинутые против Трампа.

Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации Нью-Йорка с целью "сокрытия информации, которая может нанести вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

Среди прочего, согласно обвинению, Трамп и связанные с ним лица использовали популярную в шоу-бизнесовых кругах схему выкупа прав на потенциально вредную информацию с тем, чтобы она так и не была опубликована, с целью "повысить его шансы на избрание".

"Затем Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в частности попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство", - добавил окружной прокурор Манхэттена.

В обвинительном акте указывают три эпизода, которые подтверждают существование этой схемы:

1) бывшему швейцару отеля Trump Tower через подставную компанию было заплачено 30 тысяч долларов, чтобы он не рассказал о якобы внебрачном ребенке Трампа;

2) неназванной женщине через ту же компанию было заплачено 150 тысяч долларов, которая утверждала, что имела сексуальные отношения с Трампом (из обстоятельств, которые описываются в обвинении, следует, что речь идет о модели Playboy Карен Макдугал);

3) юридический советник Трампа за 12 дней до президентских выборов перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию (вероятно, речь идет о Майкле Коэне и Сорми Дэниелс).

Обвинение выдвинуто Трампу по каждому факту незаконной выплаты, осуществленной через его бизнес-империю Trump Organization - то есть в тех выплатах, когда оплата одному человеку осуществлялась несколькими траншами, каждая из них фиксировалась как отдельный пункт обвинения.

Все эти обвинения - это уголовные правонарушения наименьшей степени тяжести по законодательству Нью-Йорка, за каждое из которых грозит до четырех лет лишения свободы.