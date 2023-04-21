Байден объявит о кампании по переизбранию на второй срок во вторник

Президент США Джо Байден готовится объявить о начале своей кампании по переизбранию во вторник, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Объявление Байдена во вторник состоится через четыре года после начала его кампании в 2020 году. Один из источников отметил, что точное время заявления Байдена может измениться.

В прошлую пятницу Байден сказал журналисту, что сообщит о начале кампании "относительно скоро". "Я сказал вам, что мой план – снова баллотироваться", – подчеркивал президент США.

Байден является самым старым человеком, занимающим пост президента США: в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет.

Накануне кампании он столкнулся с низкими рейтингами общественного одобрения. Свежий опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 39% американцев одобряют его работу.

В феврале был опубликован опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC, согласно которому большинство сторонников Демократической партии США считают, что Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.