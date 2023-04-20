Последнее обновление: 20.04.2023 16:01

Литва вручила Беларуси ноту в связи с нарушением государственной границы

В среду в Министерство иностранных дел Литвы (МИД) был вызван представитель посольства Беларуси в Литве, которому была вручена строгая нота протеста в связи со случаями умышленного систематического нарушения государственной границы Литвы.

Нота вручена во вторник, 18 апреля, в связи с зафиксированным нарушением государственной границы Литвы, совершенным сотрудником пограничной службы Республики Беларусь в зоне действия погранпункта имени Г. Жагуниса Варенского отряда СОГГ.

В дополнение было приложено видео, на котором несколько белорусских силовиков пытаются сделать брешь в заборе на границе с целью переброски группы мигрантов.

В ноте МИДа содержалось строгое требование в адрес Беларуси как можно скорее дать разъяснения по поводу этого и аналогичного нарушения, совершенного 12 апреля, и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "белорусские должностные лица, незаконно пересекающие границу Литвы, могут быть задержаны", сообщает ELTA.

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