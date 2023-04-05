Литва рассчитывает отсудить у Беларуси 120 млн евро за кризис с мигрантами

Литва попытается отсудить у Беларуси не менее 120 млн евро за начавшийся в 2021 году кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границу из Беларуси в Литву, сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

"Литва потребует компенсацию ущерба, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и по причине необходимости усилить наш контроль, инфраструктуру, которой у нас не было. По предварительным подсчетам, это не менее 120 млн евро", - заявила Добровольская в среду журналистам, добавив, что уточнение размера ущерба еще ведется, передает Интерфакс.

По ее словам, "собрано достаточно доказательств, (...) что белорусский режим не только целенаправленно вытесняет людей на территорию Литвы в течение двух лет, но и инициирует действия, посредством которых мигранты могут попасть на территорию Литвы".

Литва считает, что Беларусь нарушила Протокол о незаконной иммиграции мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Как сообщила министр, МИД Литвы в среду направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитражном порядке. На этот процесс запланировано полгода. Если не удастся достичь соглашения в этом формате, дело будет передано в Международный суд.

Ранее в среду правительство Литвы одобрило по существу предложение Минюста о возбуждении межгосударственного дела против Беларуси за незаконный ввоз мигрантов в страну.

Минюст теперь сможет заключать договора с экспертами или юристами в связи с разрешением данного трансграничного спора. Расходы предполагается оплатить из "государственного резерва или других средств, заимствованных от имени государства".

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из которых более 100 км проходит по берегам рек и озер.

В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. человек. Тысячи иностранцев была развернуты при переходе границы с августа 2021 года. Некоторые из них неоднократно пытались въехать в Литву. Вильнюс обвиняет в организации потока мигрантов власти Беларуси и называет это гибридной атакой. К осени 2022 года Литва, чтобы оградить себя от наплыва мигрантов, построила более чем 500-километровый забор на границе с Беларусью.