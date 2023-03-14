Сейм Литвы продлил действие чрезвычайного положения на границе

Во вторник Сейм Литвы одобрил продление чрезвычайного положения на границе: «за» постановление проголосовали 80 членов Сейма, против - 16, воздержались 27 парламентариев, сообщает Delfi.

До сих пор чрезвычайное положение действовало до 16 марта включительно. Этот срок продлен до 2 мая включительно.

Как и раньше, режим чрезвычайного положения будет действовать только на части территории страны - на пограничном участке вблизи государственной границы с Беларусью и Калининградской областью, а также в контрольно-пропускных пунктах, расположенных за пределами пограничного участка.

Во время чрезвычайного положения государственная граница, как и раньше, будет охраняться в усиленном режиме и будет осуществляться пограничный контроль. Также будет продлен более строгий визовый режим для граждан России и Беларуси.