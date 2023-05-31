Последнее обновление: 31.05.2023 21:26

Литве допускает миграционные провокации со стороны властей РБ во время саммита НАТО

В Литве предполагают, что во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе власти Беларуси могут снова использовать нелегальных мигрантов для дестабилизации обстановки, заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

Он отметил, что литовская сторона поддерживает постоянный контакт со службами разведки и контрразведки, а также оценивает обстановку на границе.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию или до мероприятия, или во время него", – заявил Любаевас

Глава ведомства добавил, что литовские пограничники отслеживают ситуацию на только в Беларуси, но и на территории РФ.

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