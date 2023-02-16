Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по бесперебойному потоку транспорта через границу

Литва уведомила Беларусь об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета РБ.

«По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», - говорится в сообщении.

«Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны», - подчеркивается в сообщении.

Стороны осуществляли сотрудничество на основании документа, подписанного 4 ноября 2019 года.

В январе Литва денонсировала подписанный в 2006 году договор с Беларусью о принципах приграничного сотрудничества.

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