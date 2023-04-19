Украина отзывает своего посла из Беларуси

МИД Украины назвал "вопиющим недружественным актом" переговоры Лукашенко с главарем ДНР Пушилиным и принял решение об отзыве своего посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», - говорится в заявлении МИД Украины.

«В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», - сказано в заявлении.

«Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины», - подчеркивается в заявлении.