Украина отправила нардепа Шевченко к Лукашенко, чтобы предотвратить участие Беларуси в войне

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко помогал Украине установить контакты с властями Беларуси, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну.

Об этом в интервью «Разные люди» рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщают белорусские медиа.

«Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации, все возможности, которые у нас были. Даже задействовали одного народного депутата. Ну, все понимают, это господин Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему», - сообщил Буданов.

Он также утверждает, что российская армия вывезла из Беларуси «все, что можно было вывезти», но продолжают использовать белорусские полигоны для подготовки своих военных.

В марте 2022 года Александр Лукашенко сообщил, что разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, разговор помог организовать Шевченко.

«Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко», - утверждал тогда Лукашенко.