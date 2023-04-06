Последнее обновление: 06.04.2023 16:23

Украина показывает белорусским пограничникам видео о войне, включая кадры из Бучи

Украинские пограничники установили на границе с Беларусью большой экран, на котором показывают белорусским пограничникам видео о войне, включая кадры из Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет об участке границы в Житомирской области, сообщает УНН.

Ролик, который транслируется для белорусских пограничников, включает кадры выступления Лукашенко с обещаниями оказывать России «всяческую поддержку», обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам, последствия ударов по украинским городам, нанесённые, в частности, с территории Беларуси.

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