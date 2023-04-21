Последнее обновление: 21.04.2023 18:57

Le Monde: Франция отказалась передать Украине цифровую карту Беларуси

Украина запросили у Парижа цифровую карту территории Беларуси, однако Франция отказалась это сделать, пишет Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Цифровые карты, или DTED - цифровые данные о высоте местности - детализируют рельеф местности, а также перечисляют препятствия - такие как линии высокого напряжения или ветряные турбины, а также военную технику, которая может представлять опасность для пилота, пишет издание. Вся эта информация позволяет боевым самолетам или беспилотникам выполнять задачи на малой высоте.

По словам эксперта, опрошенного Le Monde, эти карты, которые создаются с помощью спутников и постоянно обновляются, могут помочь украинцам настроить беспилотники для нанесения ударов по объекту в Беларуси, как они уже несколько раз делали в России, в частности, в Белгородской области, отмечает газета.

Свой отказ Париж обосновал тем, что Франция неизменно будет поддерживать Украину, пока речь идет о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на территории других государств.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование