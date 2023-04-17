Newsweek: Самолет ДРЛО Ф-50 в Мачулищах атаковали украинские диверсанты

Украинские диверсанты атаковали в Беларуси российский самолет-разведчик ДРЛО А-50 "в нарушение приказа", сообщает Newsweek со ссылкой на слитые в сеть документы Минобороны США.

В одном из документов, представляющих собой ежедневный обзор боевых действий в Украине, сообщается об украинской диверсионной операции в Беларуси, когда украинские агенты "нарушили приказ" и атаковали с земли российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения с помощью небольшого беспилотника.

При этом издание не уточняет, каким именно нарушенный приказ был и кто его отдал. Также отмечается, что хотя известно, что диверсии украинцев на территории Беларуси имеют место, это уникальная информация.