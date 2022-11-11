Последнее обновление: 11.11.2022 15:19

Литва ужесточает контроль над въездом белорусов с рабочими визами Польши

Погранслужба Литвы ужесточила контроль над пересекающими границу гражданами Беларуси, которые въезжают в Литву на основании польских национальных виз типа D, выданных с целью работы.

Как сообщают белорусские медиа со ссылкой на литовских пограничников, белорусам при пересечении литовской границы с польскими рабочими визами типа D нужно будет предъявить договор о работе с польским работодателем, который подтверждает цель поездки.

В случае отсутствия договора, во въезде будет отказано, а в паспорте появится соответствующий штамп (об отказе). Отказ во въезде можно обжаловать, а сам штамп не означает аннулирование визы.

Решение об ужесточении контроля в Погранслужбе Литвы объяснили тем, что белорусы часто используют рабочие визы для поездок за покупками в Вильнюс: есть случаи, когда люди, якобы едущие на работу, возвращаются в Беларусь всего через пару часов.

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