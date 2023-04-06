Последнее обновление: 06.04.2023 16:23

Польша отказалась от турнира по фехтованию из-за допуска спортсменов РФ и Беларуси

Польская федерация фехтования приняла решение не проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который должен был состояться 21-23 апреля в Познани после решения Международной федерации фехтования допустить к международным соревнованиям спортсменов из Беларуси и России.

«Польская ассоциация фехтовальщиков поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по отстранению от соревнований и мировой фехтовальной среды людей, поддерживающих жестокую войну в Украине и поддерживающих режим Владимира Путина, именно поэтому, как организатор Кубка мира в Познани, он не мог смириться с такой ситуацией», — говорится в заявлении.

Ранее, федерация фехтования ФРГ отказалась проводить международный турнир по фехтованию для мужчин из-за участия спортсменов из Беларуси и РФ.

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