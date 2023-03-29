Госдеп США не согласен с рекомендациями МОК из-за связей спортсменов РФ и Беларуси с военными

Власти США проводят консультации с другими странами относительно рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допускать спортсменов из России и Беларуси до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Однако, администрация Байдена обеспокоена связями атлетов двух стран с вооруженными силами, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы продолжаем консультации с Олимпийским и паралимпийским комитетом США и с другими государствами из числа единомышленников по мере того, как мы проводим обзор рекомендаций МОК международным федерациям относительно потенциального участия российских и белорусских спортсменов", - ответил он на вопрос об отношении США к рекомендациям МОК, передает ТАСС.

По версии Патела, у США "по-прежнему есть серьезные опасения относительно прямых связей между олимпийскими и паралимпийскими атлетами и вооруженными силами России и Беларуси, а также ведомствами, работающими в сфере национальной безопасности".

Он отметил, что у Вашингтона есть опасения относительно "механизмов исполнения МОК", которым пока не уделили достаточного внимания.