Последнее обновление: 13.04.2023 18:12

Белорусских триатлонистов допустили к международным соревнованиям

Российские и белорусские триатлонисты смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, в соответствии с рекомендацией МОК.

"Сегодняшнее решение было принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран для участия в соревнованиях. World Triathlon работает с МОК над организацией независимой проверки и допуска спортсменов и официальных лиц из этих стран", - говорится в заявлении Международного союза триатлона.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование