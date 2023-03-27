В Таиланде туристам начали раздавать «красные» карточки

В Таиланде туристам начали раздавать первые «красные» и «желтые» карточки в целях борьбы с нарушениями. Об этом пишет газета Phuket News со ссылкой на иммиграционную службу Пхукета.

Карточки — часть новой системы отслеживания нарушений иностранных туристов на Пхукете. Если человека поймали на правонарушении, он получает «желтую» карточку и может продолжить отдыхать, но его не пустят в Таиланд в следующий раз. Если турист вновь совершает нарушение, ему выдают «красную» карточку и высылают из страны.

«В первой половине марта "желтые" карточки получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. "Красные" карточки были вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы», - рассказла газета.

Чаще всего туристов ловят на вождении в нетрезвом виде, просроченной визе, работе без разрешения и незаконном въезде на территорию страны.

В Таиланде сейчас 181 иностранец проходит судебный процесс по уголовным делам. Большинство из них — граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи.

«Многие оправдываются тем, что видели, как другие делают то же самое без наказания, поэтому полагали, что могут сделать то же самое без последствий», - прокомментировали в иммиграционной службе.