Последнее обновление: 06.04.2022 18:13

В Польше задержаны двое граждан Беларуси по обвинению в шпионаже

Польская военная жандармерия задержала двух белорусских граждан по обвинению в шпионаже в пользу Беларуси.

Об этом сообщил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, передает ТАСС.

"В рамках следствия военная жандармерия задержала двух граждан Беларуси", - сказал он, добавив, что им предъявлены "обвинения в шпионаже в пользу разведывательных органов Беларуси".

По версии следствия, граждане РБ "проводили разведку, касающуюся военных и гражданских объектов, которые имеют критическое значение для обороны Польши".

Задержанные временно арестованы. Согласно польским законам, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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