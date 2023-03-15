Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале 2023 года выросло на 2,9%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси за 2 месяца 2023 года составило 3008,1 млн. рублей и выросло на 2,9% к январю-февралю 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2952,8 млн. рублей или на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы (в живом весе) составило 294,3 тыс. тонн и выросло на 3,8%, молока – 1279,2 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем за 2 месяца 2022 года.

На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.