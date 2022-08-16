Последнее обновление: 16.08.2022 15:29

Лукашенко: Белорусскому селу нужна диктатура

Лукашенко сегодня похвалил фермеров за их отношение к своему урожаю, но заявил, что белорусскому селу нужна диктатура.

По его словам, для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда.

"Свое - к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают. Нужна диктатура. А у нас она есть - давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо. Пора начинать по-настоящему работать", - потребовал Лукашенко.

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