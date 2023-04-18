Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-марте 23 года выросло на 3%

В январе – марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-марте 2023 года в текущих ценах составило 4583,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – мартом 2022 г. в сопоставимых ценах на 3%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4498 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы (в живом весе) составило 448,4 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в январе – марте 2022 г., молока – 1969,9 тыс. тонн (на 4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 435,3 тыс. тонн и по сравнению с январем – мартом 2022 г. увеличилось на 3,8%, молока произведено 1940,8 тыс. тонн (на 4,2% больше).

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, что на 0,2% больше к уровню 1 апреля 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (снижение на 0,3%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.