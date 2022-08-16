Производство сельхозпродукции в Беларуси за 7 месяцев 2022 года рухнуло на 10,4%

Производство продукции сельского хозяйства за 7 месяцев 2022 года в текущих ценах составило 12,2 млрд. рублей, что на 10,4% ниже уровня января – июля 2021 года, сообщает Белстат.

Власти накануне публикации статданных объяснили падение сельхозпроизводства более поздним урожаем, что будет сглажено в августовской статистике.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 11,7 млрд. рублей, что на 10,4% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1008,6 тыс. тонн, молока – 4605,6 тыс. тонн, яиц получено 2017,4 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,5% молока и 83,8% производства яиц.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.