Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-апреле 2023 года выросло на 3,7%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси за 4 месяца 2023 года в текущих ценах составило 6,3 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем – апрелем 2022 года на 3,7%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 595,7 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в январе – апреле 2022 г., молока – 2647,6 тыс. тонн (на 4,7% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 578,1 тыс. тонн и по сравнению с январем – апрелем 2022 г. увеличилось на 4,6%, молока произведено 2602,7 тыс. тонн (на 4,9% больше).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, или 101% к уровню 1 мая 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (99,9%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 1,4% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.