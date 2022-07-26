Лукашенко опять потребовал не допустить падения сельхозпроизводства по итогам 2022 года

Лукашенко в ходе селекторного совещания уже не в первый раз за лето потребовал от чиновников не допустить снижения сельхозпроизводства по итогам 2022 года.

"Персональная ответственность премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей облисполкомов", - предупредил Лукашенко.

Сельхозпроизводство в Беларуси за I полугодие 2022 года упало на 3%.

"Это же не дело. Я понимаю, промышленность. Санкции ввели, нарушились логистические цепочки, трудно оплатить и так далее. А сельскому хозяйству что мешает работать? Очень успешный в климатическом отношении год. Что мешает работать и получить уровень прошлого года? Ничего! Кроме дисциплины и порядка, соблюдения технологической дисциплины. Поэтому никакого падения производства сельхозпродукции к уровню прошлого года быть не должно", - заявил Лукашенко.

"Министр сказал, что он чуть ли не на 4% прибавит в этом году. Хорошо, договорились. Услышали. Мы ни в коем случае не должны свалиться в сельском хозяйстве. Нет объективных причин. И по топливу мы вам поможем, и по кредитам для того, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего и за другую продукцию. Но от вас: умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы. Вот такая главная задача", - подытожил пенсионер.