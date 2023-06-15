Последнее обновление: 15.06.2023 19:10

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае 2023 года выросло на 5,4%

В январе – мае 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-мае 2023 года в текущих ценах составило 8,1 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем – маем 2022 г. в сопоставимых ценах на 5,4%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 745 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем в январе – мае 2022 г., молока – 3385,1 тыс. тонн (на 5,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 724,9 тыс. тонн и по сравнению с январем – маем 2022 г. увеличилось на 4,9%, молока произведено 3321,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).

На 1 июня 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, или 101,2% к уровню 1 июня 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,1%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

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