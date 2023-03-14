Минобороны РБ анонсировало мартовский призыв на сборы

В Беларуси до конца марта будет осуществляться призыв военнообязанных на военные сборы, сообщило Минобороны РБ.

«…продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе сборов военнообязанные «ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях».