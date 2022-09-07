Армия Беларуси учится «освобождать» оккупированные территории

В Беларуси стартовали командно-штабные учения Вооруженных Сил, главной целью которых является обучение органов военного управления «непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению».

К таким задачам, отмечается в сообщении Минобороны РБ, относятся «ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником», «восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений», «обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ противника и НВФ», а также «авиационная поддержка войск».

Учения продлятся до 14 сентября на полигоне «Брестский» и участках местности в Минской и Витебской областях.