Последнее обновление: 13.12.2022 15:39

Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боевой готовности

Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боевой готовности войск, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по поручению Лукашенко.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», - сказано в сообщении.

В связи с проверкой будет временно ограничено движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

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