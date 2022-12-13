Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боевой готовности войск, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по поручению Лукашенко.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», - сказано в сообщении.

В связи с проверкой будет временно ограничено движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.