Последнее обновление: 03.10.2023 12:07

Лукашенко поручил проверить боевую готовность ВС

Вооруженные силы начали очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил по поручению Лукашенко, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на Государственный секретариат Совета Безопасности РБ», - сказано в сообщении.

Отмечается, что проверка носит комплексный характер: «войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки». Военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование