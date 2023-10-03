Лукашенко поручил проверить боевую готовность ВС

Вооруженные силы начали очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил по поручению Лукашенко, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на Государственный секретариат Совета Безопасности РБ», - сказано в сообщении.

Отмечается, что проверка носит комплексный характер: «войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки». Военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях.