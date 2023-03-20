Минобороны РБ призывает более 200 человек на сборы ради учений терробороны

Минобороны Беларуси сообщило о проверки уровня подготовки территориальной обороны Минской области.

«В ходе проверки … будет оценена работа должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач. Сформированным воинским частям территориальных войск Борисовского района предстоит решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных», - говорится в сообщении ведомства.

В одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения, также сказано в сообщении.

«Сегодня мы приступили к проведению первого этапа комплексной проверки территориальной обороны Минской области. В ходе проверки местные органы власти Борисовского района сформируют штаб района территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск, который совместно с органами внутренних дел практически отработают задачи территориальной обороны, - уточнил начальник Генштаба ВC Виктор Гулевич