Еврокомиссия уладила спор с WhatsApp из-за нарушения приватности пользователей

Европейская комиссия совместно с сетью органов защиты прав потребителей ЕС (CPC) договорилась с мессенджером WhatsApp о большей прозрачности в предоставлении услуг после жалоб по обработке персональных данных. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Сеть CPC в январе и июне 2022 года направила письма в WhatsApp после предостережения Европейской организации потребителей и восьми ее членов о возможных недобросовестных практиках в контексте обновленных условий предоставления услуг и политики конфиденциальности мессенджера.

В письмах требовалось, чтобы пользователи WhatsApp были четко проинформированы о бизнес-модели мессенджера - в частности о том, получает ли WhatsApp доходы от коммерческой политики, связанной с личными данными пользователей.

После раунда обсуждений WhatsApp обязался внести изменения в политику предоставления услуг, где, среди прочего, будет разъясняться, как будущие обновления могут повлиять на права пользователей, а также позволять их отклонять.

Также мессенджер будет гарантировать, что уведомления об обновлениях могут быть отклонены, а просмотр обновлений - может быть отложен, и также "будет уважать выбор пользователей и воздерживаться от отправки повторных уведомлений".

"Сеть CPC будет активно следить за тем, как WhatsApp выполняет эти обязательства при внесении любых будущих обновлений в свои политики, и, при необходимости, будет обеспечивать их соблюдение - в частности путем наложения штрафов", - отмечается в сообщении Еврокомиссии.