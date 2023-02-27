Лукашенко ждет от ВПК «отечественный» зенитный комплекс в этом году

ВПК Беларуси должен в текущем году представить разработанный и произведенный в Беларуси зенитно-ракетный комплекс, заявил сегодня Лукашенко на совещании.

«… создан роботизированный комплекс, который сочетает в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей. На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане", - заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что в целях оснащения белорусской части региональной группировки войск Россия поставила для Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет, боеприпасов и ЗРК С-400.

По его словам, в рамках госпрограммы закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тыс. боеприпасов различного калибра.

"Будут поставлены самолеты Су-З0СМ, вертолеты Ми-З5М, бронетранспортеры, а также другое вооружение, ракеты и боеприпасы», - сообщил Лукашенко.