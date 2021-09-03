Россия не видит препятствий для поставок С-400 в Беларусь

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничество (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок в Беларусь российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом он сообщил в пятницу в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

"Беларусь для нас является стратегическим партнером, мы живем в одном Союзном государстве. Коль скоро С-400 - это система, которая предназначена в том числе для экспорта, конечно, логично будет при прочих равных удовлетворить и потребности Беларуси в этой системе. Не вижу на сегодняшний момент для этого ни препятствий, ни ограничений", - сказал Шугаев.

Ранее, Лукашенко сказал, что обратился к Путину с просьбой о поставках С-400 "по сходной цене, в кредит".