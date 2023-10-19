Последнее обновление: 19.10.2023 14:47

Беларусь приостановила ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в законе.

Власти РБ утверждают, что такое решение принято в связи с тем, что Польша и Чехия первыми приняли решение не выполнять обязательства по данному международному договору в отношении Беларуси.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года. Россия в 2007 году объявила мораторий на выполнение условий соглашения. Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

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