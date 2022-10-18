Последнее обновление: 18.10.2022 11:26

Госкомвоенпром РБ репетируют показ новых образов оружия для Лукашенко

Лукашенко 21 октября посетит демонстрационный полигон Госкомвоенпрома РБ, где ему покажут новые перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

«21 октября на демонстрационных площадках Лукашенко будут представлены уже завоевавшие авторитет в Вооружённых Силах, изделия предприятий Госкомвоенпрома, а также новые перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов, средства борьбы с ними и их практическое применение», - говорится в сообщении.

Перед приездом Лукашенко Госкомвоенпром решил устроить репетицию показа.

«Сегодня на 230 общевойсковом полигоне Западного оперативного командования Сухопутных войск ГВПК совместно с Министерством Обороны, проводит подготовку к показу боевых возможностей отдельных образцов вооружения, военной и специальной техники», - отмечается в сообщении.

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