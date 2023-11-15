Минобороны Беларуси похвалилось модернизированным «Полонезом»

На вооружение реактивной артиллерийской бригады Вооруженных Сил поступил комплекс реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез-М», усовершенствованной версии уже стоящей на вооружении РСЗО «Полонез», сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«Основные тактико-технические характеристики РСЗО «Полонез-М» улучшены по сравнению с предшественником и позволяют одной боевой машиной одновременно нанести с высочайшей точностью удар по восьми целям на дальности до 300 км. Это могут быть командные пункты, арсеналы с боеприпасами, скопление техники и сосредоточение живой силы.», - говорится в сообщении.