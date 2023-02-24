ISW: Кремль может запустить операции под чужим флагом на белорусско-украинской границе

Кремль, возможно, создает условия для проведения операций под чужим флагом в Молдове и на границе Черниговской области Украины, полагает американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские военные накануне заявили, что разведка зафиксировала российские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом в форме, напоминающей украинскую, вблизи границы с Черниговской областью. Северное оперативное командование утверждает, что целью этих перемещений может быть обвинение украинских сил в нарушении территориальной целостности неуказанной страны - и скорее всего, речь идет о Беларуси.

Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне после заявления Лукашенко о том, что Минск вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины, пишут авторы ежедневного отчета ISW. Однако они по-прежнему считают, что нападение со стороны Беларуси на северные регионы Украины маловероятно, о чем они писали ранее.

Кремль также создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в непризнанном Приднестровье, в 1990-е отколовшемся от Молдовы, говорится в обзоре. Минобороны России 23 февраля заявило, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию на приднестровской территории, изобразив российское наступление - с тем, чтобы самим войти в Приднестровье.

В Минобороны Молдовы отвергли утверждения российского военного ведомства, назвав их "скорее элементом психологической операции, чем реальными намерениями".

Президент страны Майа Санду, ранее обвинявшую Москву в попытке спровоцировать протесты в Молдове, накануне заявила: "Некоторые хотят, чтобы наша страна пала, и чтобы в Кишиневе установилось марионеточное правительство, служащее интересам Кремля".

Поздно вечером в четверг Минобороны России опубликовало новую порцию утверждений, согласно которым Киев якобы "активизировал подготовку к вторжению" в Приднестровье.

"Фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", - говорилось в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.