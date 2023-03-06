Власти Беларуси посчитали дислоцированных вдоль границы украинских военных

Белорусские власти испытывают явный дискомфорт от действий Вооруженных Сил Украины, которые укрепляют госграницу между двумя странами в целях недопущения повторения вторжения российских войск с территории Беларуси.

Так, в вечернем эфире госТВ в воскресенье со ссылкой на Госпогранкомитет РБ было заявлено, что в районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17 тысяч военных.

При этом, госпропаганда сама опровергает любые версии о том, что Украина неким образом готовится к нападению на синеокою: в сюжете также было сказано, что в Ровненской области Украины "продолжают укреплять границу, где возводят новые фортификационные и инженерные сооружения, создают вторую линию противотанковых рвов. Для этого используют специальные бетонные конструкции - тетраиды".