Власти Беларуси выступают за сохранение военных РФ на оккупированных территориях Украины

Беларусь предложила поправки к проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, предусматривающие изъятие из проекта документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию.

Также, власти Беларуси предложили убрать призыв к РФ немедленно вывести войска с Украины и ввести запрет на поставки оружия Украине.

Вместо этого, в «белорусской версии» содержится призыв к мирному урегулированию путем переговоров. "Призываем к началу мирных переговоров", - говорится в белорусской инициативе.

Оригинальный текст проекта резолюции содержит требование к РФ вывести войска с территории Украины и возлагает ответственность за военное вторжение на агрессора.

"Беларусь верит в то, что единственным шансом прекращения конфликта является немедленное начало переговоров без предварительных условий. Об этом неоднократно заявлял … [Лукашенко] на протяжении всего конфликта", - заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков в своем выступлении на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - "Мы считаем трагическим упущением авторов этого текста или целенаправленным актом то, что в резолюции нет призыва к проведению мирных переговоров".

"Предложенные поправки не имеют двойного дна и искренне направлены на скорейшее завершение конфликта мирными средствами. Голосование по поправкам мы будем расценивать как тест на реальную заинтересованность в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", - заключил он.

Рыбаков также сказал, что предложенные Минском поправки направлены на "исправление неточностей в тексте проекта резолюции об истинных причинах конфликта".