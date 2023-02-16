Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Лукашенко назвал условие участия военных Беларуси в войне с Украиной

Лукашенко озвучил условие полномасштабного участия вооруженных сил Беларуси в войне РФ с Украиной.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - заявил Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - заверил пенсионер.

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